O Santa Clara anunciou este domingo a contratação de Fredy, proveniente do Sp. Braga. O médio assina até 2029.

O jovem atleta, de 20 anos, foi formado no AFC Pauleta, Sporting, Rabo de Peixe e Sp. Braga, onde esteve nas últimas três temporadas.

Em declarações aos meios de comunicação do conjunto açoriano, o médio mostrou-se feliz por regressar aos Açores e por ter a oportunidade de representar «o clube da terra».

«Estou muito feliz por regressar aos Açores e poder representar o clube da minha terra. Quero agradecer à minha família pelo apoio incondicional e à administração do clube pela confiança depositada em mim», disse.

Na época passada, Fredy realizou 21 jogos pelos sub-23 dos minhotos, apontando três golos e uma assistência.