Natural de Serpa e talhado para jogar a lateral e ala esquerdo, António Infante – ou Kamika – assinou pelo Santa Clara até junho de 2028. Em 2025/26, o canhoto de 22 anos conseguiu seis assistências e três golos em 30 jogos pelo 1.º Dezembro, destacando-se na Liga 3.

Antes, Kamika passou pelos sub-23 e sub-19 do Vizela, além da formação pelo Serpa até à equipa principal, então no Campeonato de Portugal.

«Estou muito feliz por esta oportunidade, era algo que procurava há muito tempo e vou agarrá-la com todas as minhas forças. É um privilégio e um orgulho representar esta instituição», disse aos meios do clube.