O médio Andrey Santos reforça o Santa Clara a custo zero, uma vez que terminou contrato com os brasileiros do Avaí, emblema no qual fez formação. Em 2025, Andrey conseguiu dois golos e duas assistências em 19 jogos na segunda divisão.

Também talhado para jogar como lateral esquerdo, o brasileiro de 22 anos prepara a primeira experiência no estrangeiro. O vínculo com o Santa Clara é válido até junho de 2027.

O Santa Clara ocupa o 15.º lugar da Liga, com dois pontos de vantagem sobre os lugares de descida.

