Santa Clara
Há 1h e 0min
OFICIAL: Paulo Victor deixa o Santa Clara e ruma ao Querétaro
Defesa-lateral esteve uma temporada no conjunto açoriano
AL
Defesa-lateral esteve uma temporada no conjunto açoriano
AL
O Querétaro, do México, anunciou esta sexta-feira a contratação de Paulo Victor, proveniente do Santa Clara.
A formação açoriana, recorde-se, já havia rejeitado uma primeira abordagem do conjunto mexicano, tal como noticiado pelo Maisfutebol.
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Depois de uma primeira passagem pelo Farense, Paulo Victor cumpriu a segunda temporada em Portugal. Na época passada, apontou um golo em 29 jogos ao serviço do Santa Clara.
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