O Santa Clara despediu-se este sábado de Gustavo Klismahn, confirmando a transferência do médio brasileiro para os azeris do Neftchi Baku, mas sem revelar os valores envolvidos no acordo.

«Obrigado, Klismahn! Boa sorte neste novo capítulo no Neftchi Baku», escreveu o clube açoriano numa curta publicação nas redes sociais.

Klismahn chegou a Portugal em 2018 para integrar a equipa de sub-23 do Estoril, mas depois representou o Alverca, Portimonense e Santa Clara. Na última época esteve emprestado aos japoneses do Vissel Kobe, mas regressou em janeiro e ainda somou 16 jogos pelos açorianos.