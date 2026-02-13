OFICIAL: Wendel Silva regressa ao Brasil para jogar no Ceará
Avançado emprestado pelo Santa Clara
O Ceará anunciou esta sexta-feira a contratação de Wendel Silva que já não foi opção para o Santa Clara para a receção ao Benfica, o jogo que abriu a 22.ª jornada da Liga.
O avançado regressa, assim, ao Brasil, por empréstimo do Santa Clara, ficando o clube brasileiro com opção de compra.
O avançado fez a formação no Flamengo e chegou a Portugal em 2020 para representar o Leixões, acabando por assinar pelo FC Porto, em 2022, sem muito sucesso. Há dois anos esteve emprestado ao Santos, antes de regressar a Portugal para representar o Santa Clara.
TEM ATACANTE NOVO CHEGANDO, SÓCIO VOZÃO! ✍️✅— Ceará Sporting Club (@CearaSC) February 13, 2026
Wendel Silva desembarca em Porangabuçu para reforçar o Time do Povo na temporada 2026.
pic.twitter.com/1OvSIr2A4e