O Ceará anunciou esta sexta-feira a contratação de Wendel Silva que já não foi opção para o Santa Clara para a receção ao Benfica, o jogo que abriu a 22.ª jornada da Liga.

O avançado regressa, assim, ao Brasil, por empréstimo do Santa Clara, ficando o clube brasileiro com opção de compra.

O avançado fez a formação no Flamengo e chegou a Portugal em 2020 para representar o Leixões, acabando por assinar pelo FC Porto, em 2022, sem muito sucesso. Há dois anos esteve emprestado ao Santos, antes de regressar a Portugal para representar o Santa Clara.

