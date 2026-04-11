*Por Frederico Figueiredo

Na sequência da derrota do Santa Clara na receção ao Rio Ave (2-0), na 29.ª jornada da Liga, Sotiris enalteceu a organização defensiva.

Tarde infeliz

«Desde que nós chegamos, este foi o nosso pior jogo. Fomos muito passivos, deixámos o Rio Ave muito confortável. Perdemos os duelos e a nossa passividade deu origem ao canto que deu o golo. Foi um mau jogo da nossa parte, com fraca intensidade e era um jogo que tínhamos de ganhar. Agora temos de saber reagir, de olhar para nós e fazer uma análise para trabalharmos e reagirmos.»

Luta pela manutenção

«Foi um jogo mau e temos de ter outra postura. Temos de nos salvar, tens de pontuar quando estás a cinco jogos do fim. Foi uma má imagem da nossa parte e quero pedir aos nossos adeptos que nos continuem a apoiar.»

«Hoje estamos frustrados e temos de saber reagir. Como treinador vou analisar o que não fizemos tao bem, corrigir os erros e a partir de amanhã levantar a cabeça e continuar a trabalhar.»