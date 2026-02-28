Antevisão de Petit, treinador do Santa Clara, à visita dos açorianos a Tondela para o jogo da 24.ª jornada da Liga:

Objetivo para o jogo

«Vamos estar preparados para um jogo difícil, importante, mas com ambição para conquistar os três pontos.»

«Não é um jogo decisivo, mas é importante para aquilo que são as nossas aspirações. Sabemos que o Tondela vem de um ciclo de quatro jogos com resultados positivos. No último jogo conseguiu uma vitória, mas o mais importante é o que fizemos esta semana e o nosso crescimento enquanto equipa.»

Estratégia para bater o Tondela

«Temos de ser equilibrados desde o primeiro ao último minuto, em termos de agressividade, intensidade, segundas bolas, da reação à perda e do que queremos do processo ofensivo. Todos os detalhes e pormenores contam. Estamos a melhorar de semana para semana, a equipa está mais alegre, mais consistente. É com essa ideia que vamos jogar com o Tondela.»

«Às vezes não há tempo no futebol. Há, sim, resultados. Mas acredito que os onze que vão entrar dentro de campo vão dar uma boa resposta juntamente com aqueles que estão no banco e estão sempre preparados a analisar o jogo. É isso que também lhes peço. Não é estar ali a olhar para o céu, mas a olhar para o que podem acrescentar.»

Ausentes no Santa Clara

MT (lesionado) e Frederico Venâncio (castigado).