Petit anteviu a visita do Santa Clara (16.º) ao AVS (18.º e último), agendada para domingo (14h30). Em conferência de imprensa, o treinador dos açorianos acalmou os ânimos após o triunfo sobre o Vitória de Guimarães.

Olha para cima a pensar no último

«Ainda não ganhámos nada. Ganhámos três pontos no último jogo e agora temos de ter ambição. É o que tenho incutido nos jogadores. Temos de olhar sempre para cima, sabendo que o nosso adversário ainda tem esperança. Não olho para a classificação do AVS, mas para o que tem feito nos últimos quatro jogos.»

«A mensagem que passámos é de humildade e de querer continuar a ser ambiciosos, para conseguirmos a segunda vitória consecutiva.»