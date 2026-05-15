Petit garantiu que o Santa Clara «não quer ir para a festa» do título do FC Porto, mas sim ir ao Dragão arrancar uma última vitória este sábado, no último desafio da temporada dos açorianos.

Expetativas para um jogo que vai acabar com a festa do título

«O nosso pensamento é sempre pela vitória. Sabendo que vamos defrontar o campeão. Têm a festa deles, mas nós não queremos ir para a festa, mas sim jogar o jogo pelo jogo, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas queremos acabar bem a época.»

Manutenção está assegurada, como vai motivar os jogadores para vencerem?

«Quero dar os parabéns ao FC Porto pela conquista do título, foram uns justos vencedores por terem sido a equipa mais regular. Agora, o Santa Clara vai ao Dragão com o intuito de fazer um bom resultado. A motivação está sempre presente. Jogar num estádio cheio, contra o atual campeão, todos os jogadores vão querer jogar.»

Que FC Porto espera depois do desaire frente ao AVS?

«Vai querer dar uma reação ao último resultado negativo. Esperamos um FC Porto à sua imagem durante a época toda. Uma equipa com intensidade e processos bem definidos, independentemente de jogar A,B ou C. Temos de estar preparados.»

Balanço da temporada

«É um balanço positivo. Foram três meses desgastantes, um desafio difícil, mas alcançámos os objetivos. Somámos cinco vitórias e quatro empates em treze jogos. Quando chegamos cá, sem jogar, [a equipa] já estava a cair para o play-off. A equipa conseguiu ir aos poucos entrosando-se, sabendo aquilo que nós queríamos, com o nosso punho, mudando um sistema de jogo que já estava há dois anos e meio para um sistema diferente, dando estímulos diferentes aos jogadores.»

Próxima época em preparação

«Alguns dos jogadores do atual plantel vão ser a base para a próxima época, mas queremos construir uma equipa diferente, com sangue novo e ambição para que seja possível projetar juventude e valorizar ativos na próxima época.»