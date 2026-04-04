Petit, treinador do Santa Clara, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (2-4), no Estádio de Alvalade, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

Santa Clara entra a ganhar no jogo, mas não consegue segurar vantagem

«Entrámos bem no jogo, fizemos golo, sabíamos que o Sporting ia entrar forte e tentamos explorar isso. Depois tivemos um lance em que não houve falta e que foi assinalada. O Gabriel Silva ia ficar destacado, não sabemos se seria o 2-0, mas não houve falta do Gabriel Silva sobre o Mangas. Depois foi a reação do Sporting, é natural, houve o penálti, recuámos e eles acabaram por fazer o 2-1 e o 3-1. Ao intervalo mexemos, melhorámos, conseguimos chegar ao 3-2. Primeiro com um golo do Gonçalo que não valeu, mas reagimos bem e fizemos o 3-2. Fomos sempre à procura, fomos sempre até ao fim, não conseguimos ganhar, mas temos de dar mérito ao Sporting».

Sente que foi prejudicado pela arbitragem?

«Em alguns lances sim, mas não falo muito de arbitragens, deixo isso para vocês».

O que achou do penálti assinalado a favor do Sporting?

«É bem marcado. Há falta do Guilherme [Romão], mas antes há um lance capital para mim. É o Gabriel Silva que podia ter chegado ao segundo golo, foi assinalada falta pelo auxiliar, não sabíamos se o lance ia dar golo, mas foi mal assinalada».

Gonçalo Paciência ficou frustrado com o golo anulado. Como estão os jogadores no balneário?

«É normal por um ou outro lance. Não tirando mérito à vitória do Sporting, podíamos ter saído daqui com outro resultado, é natural a frustração. Temos de levar essa frustração para o jogo com o Rio Ave».

O Santa Clara vinha de um bom momento, que falhou esta noite?

«Sabíamos que o Sporting tem uma equipa com boas dinâmicas. Acaba por fazer o empate no penálti e sabíamos que, a seguir, iam carregar mais. Focámos-nos muito na parte defensiva, com os médios muito afastados dos centrais, tentámos corrigir isso ao intervalo. Mas esses cinco minutos em que o Sporting marcou dois golos foram na zona central, podíamos ter encurtado mais as tabelas do Sporting».