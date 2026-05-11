*Por Frederico Figueiredo

Petit, que não esteve no banco no jogo com o Nacional devido a castigo, considerou, na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro da 33.ª jornada da Liga, que os três pontos assentam bem ao Santa Clara pelo que se passou no jogo:

Vitória justa

«Acho que é uma vitória justa. Fizemos algumas alterações por algumas razões, estamos atentos à formação e à muita matéria boa que temos para se trabalhar. Queríamos acabar bem, a jogar em casa, numa semana muito importante pelas festas que existem.»

Estratégia na segunda parte

«Sabíamos que o Nacional constrói com os centrais muito abertos e isso dificulta a nossa pressão, mas estando mais compactos podíamos sair na transição e fazer mais golos na primeira parte. Na segunda parte, baixámos mais um pouco e acabámos por matar o jogo. Sabíamos que podíamos matar o jogo em transição.»

Estreia de João Afonso na Liga

«Vejo um futuro risonho para o João. Vejo o trabalho dele, está a crescer muito, e achamos que podemos apostar nele. Já foi chamado à Seleção nacional [sub-21] e estreamos também o Isaac. O importante é que deem passos firmes para que possam chegar à primeira equipa. Estamos atentos aos nossos sub-19 e aos sub-23, é esse o projeto. O Dje também está a aparecer bem.»

Mais uma manutenção no currículo de Petit

«Vou fazendo o meu trabalho. Quando salvo as equipas é porque jogo para ganhar. É preciso analisar, ver qual é o plantel e o que vais fazer. Se calhar não tenho um nome muito bonito, mas pelo que tenho feito e pelo número de jogos que tenho feito, só me dá mais vontade de trabalhar. Estou feliz aqui e quero construir um futuro risonho.»