*Por Frederico Figueiredo

Declarações do treinador do Santa Clara, Petit, depois do triunfo sobre o V. Guimarães (2-0), no Estádio São Miguel, em jogo da 25.ª jornada da Liga. Foi a primeira vitória dos açorianos em 2026.

«A vitoria é merecida, os jogadores merecem pelo que têm feito e pelo que têm trabalhado desde que chegámos. Tivemos dois empates antes, hoje conseguimos marcar dois golos e gerir o jogo. O Vitória tem algumas oportunidades durante o jogo, mas também podíamos ter matado o jogo em transição».

«A sorte trabalha-se. Precisamos que os jogadores estejam lá. A nossa defesa esteve bem e quero dar os parabéns aos nossos jogadores. Não é só dentro de campo que se trabalha, todos estão a trabalhar bem e prontos para jogar. Estamos melhor com bola, mais pressionantes com bola e sabemos que tiveram dois anos e meio com o Vasco com muito mérito. Quisemos mudar, eles estão a aceitar muito bem o que temos feito».

«Temos de continuar a trabalhar, a acreditar que podemos sempre fazer melhor e a olhar para cima na tabela. Mais uma vez quero dar os parabéns aos nossos jogadores e aos nossos adeptos que já mereciam uma vitória».