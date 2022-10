Ricardinho, jogador do Santa Clara, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do FC Proto (1-1), no Estádio São Miguel, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

- O mérito foi saber gerir o jogo e tudo à volta. Na época passada muita gene falava deste Santa Clara, acreditámos que podíamos levar os três pontos na parte final do jogo. É uma grande resposta de uma equipa com muta gente nova que ainda tem muita coisa para dar.

- Seria mais completo se tivéssemos ganho e conseguido os três pontos, mas é esta atitude que temos de levar para os jogos seguintes. Frente ao Sporting já tínhamos mostrado grande carácter, mas não pode ser só frente aos grandes, tem que ser assim em todos os jogos.

- Uma mudança é sempre difícil, o que peço é que as pessoas continuem a acreditar no que é feito. Nunca é fácil mudar, mas pouco a pouco, vamos conseguindo os nossos objetivos.