O Santa Clara iniciou esta sexta-feira a preparação para a temporada 2026/27.

O conjunto açoriano voltou ao trabalho com a realização de exames médicos e testes físicos, que se vão prolongar até sábado, informou o clube.

No dia 12 de julho, tal como tem sido habitual nas últimas temporadas, o Santa Clara vai realizar a restante pré-temporada no norte do país. Durante o estágio, os homens de Petit têm, até ao momento, jogos diante do Leça (15 de julho), Paredes (18 de julho), Moreirense e Felgueiras (22 de julho) e Arouca (25 de julho).

O Santa Clara, recorde-se, arranca a campanha na Liga com a receção ao Nacional, encontro agendado para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.