Santa Clara dá início à preparação para a próxima temporada
Açorianos vão realizar um estágio no norte do país entre os dias 12 e 25 de julho
Açorianos vão realizar um estágio no norte do país entre os dias 12 e 25 de julho
O Santa Clara iniciou esta sexta-feira a preparação para a temporada 2026/27.
O conjunto açoriano voltou ao trabalho com a realização de exames médicos e testes físicos, que se vão prolongar até sábado, informou o clube.
No dia 12 de julho, tal como tem sido habitual nas últimas temporadas, o Santa Clara vai realizar a restante pré-temporada no norte do país. Durante o estágio, os homens de Petit têm, até ao momento, jogos diante do Leça (15 de julho), Paredes (18 de julho), Moreirense e Felgueiras (22 de julho) e Arouca (25 de julho).
O Santa Clara, recorde-se, arranca a campanha na Liga com a receção ao Nacional, encontro agendado para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.
Recap do primeiro dia de Exames Médicos.👌— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) July 3, 2026
📍CUF AÇORES#PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/Xmc3kxBYZY