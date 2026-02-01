Santa Clara
Há 23 min
Santa Clara fecha acordo com Petit
Substituto de Vasco Matos no comando da equipa açoriana vai assinar contrato por um ano e meio
Substituto de Vasco Matos no comando da equipa açoriana vai assinar contrato por um ano e meio
O Santa Clara fechou a contratação de Petit para substituir Vasco Matos, que deixou o comando técnico da equipa no último sábado.
O Maisfutebol apurou que o novo treinador do emblema açoriano vai assinar contrato por ano e meio, até junho de 2027. O que significa que termina esta temporada e faz ainda mais uma.
Petit, de 49 anos, estava livre no mercado desde a temporada passada, depois de ter cumprido a segunda metade da época no Rio Ave - passou antes no Brasil (Cuiabá).
Neste momento, o Santa Clara, recorde-se, ocupa a décima quinta posição da Liga, com apenas 17 pontos em 20 jogos.
TAGS: Santa Clara Liga Petit Vasco Matos Mercado
