Decorria o minuto 90+5m do Santa Clara-Famalicão (2-1), quando o avançado Gabriel Silva – entrado aos 64 minutos – atingiu os 40,3 km/hora. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelos açorianos.

Na reta final do encontro, numa derradeira investida do Famalicão à área do Santa Clara, Gabriel Silva tentou capitalizar a ausência de guarda-redes na baliza famalicense. Por isso, acelerou e atingiu os referidos 40,3 km/h, registados no GPS utilizado pelos jogadores.

Este dado é impressionante, até porque o avançado é o novo líder na velocidade máxima registada em GPS. Até à tarde de sábado, o defesa Sven Botman (Newcastle) detinha o máximo, com 39,21 km/h.

Assim, Gabriel Silva até ficou próximo de Usain Bolt, antigo velocista que atingiu os 44 km/h.

Este jovem brasileiro, de 23 anos, representa o Santa Clara desde 2022, totalizando 97 jogos, 15 golos e sete assistências. Formado pelo Palmeiras, vive a melhor época a todos os níveis, com 36 jogos, seis golos e quatro assistências.