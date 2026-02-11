Santa Clara lança campanha de solidariedade para apoiar vítimas do mau tempo
Açorianos aproveitam a visita do Benfica e esclarecem os bens essenciais em recolha
Nos Açores, mas com o coração por todo o país, o Santa Clara lançou a campanha “Paixão Sem Fronteiras”, com o objetivo de apoiar as populações afetas pelo mau tempo em distritos como Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa.
Em comunicado, o Santa Clara explica que esta campanha inclui a recolha de bens essenciais, nomeadamente bens alimentares não perecíveis (bolachas, cereais, farinha, sal, açúcar, leite, atum, feijão, azeite, óleo, salsichas), higiene pessoal (papel higiénico [embalagens pequenas], fraldas, pensos higiénicos, toalhitas), vestuário (casacos, camisolas quentes, calças, sapatos), roupa de casa (toalhas, lençóis, cobertores) e material escolar (canetas, lápis, cadernos, mochilas).
O emblema açoriano vai recolher os donativos na loja oficial, na sede, no Estádio São Miguel (a 13 de fevereiro, sexta-feira, dia da receção ao Benfica) e no Campo de Jogos das Capelas (durante a semana, entre as 18 e as 22h).
O Santa Clara (16.º) recebe o Benfica (3.º) na sexta-feira (18h30 de Portugal Continental), no arranque da 22.ª jornada da Liga.