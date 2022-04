Mário Silva confirmou este sábado a saída de Rafael Ramos, a caminho do Corinthians de Vítor Pereira, depois de também já ter dado como certa a saída de Cryzan para o futebol chinês. O treinador da equipa açoriana confirmou a informação já avançada pelo Maisfutebol no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril.

«O Rafael Ramos, como é público e vocês sabem, à semelhança do Cryzan, já não pode ser opção», explicou o treinador que revelou ainda que Costinha está lesionado e Lincoln «algo imitado».

Já sobre Morita, que está a ser alvo de um procedimento disciplinar por ter concedido uma entrevista sem autorização, o treinador não revelou se o japonês vai ser opção para o encontro deste domingo.

«O Morita é mais um jogador do plantel que está disponível para ser ou não ser opção. Isso depois dependerá da nossa decisão como é lógico», afirmou, numa altura em que tem sido noticiado o interesse do Sporting no jogador.

«É normal que no Santa Clara exista, por parte de outros clubes, interesse em jogadores. Cabe, como é lógico, à administração decidir e tomar decisões em relação à saída ou não de jogadores. Eu, enquanto treinador, dentro da disponibilidade, tenho é de fazer o meu melhor», acrescentou ainda sobre o mesmo assunto

Face a tantas limitações, Mário Silva reconheceu que a equipa pode «ressentir-se» perante a ausência de «assíduos titulares», mas afirmou que o grupo «está preparado» para a situação. «Quando sai um jogador podemos colocar outro, porque o plantel tem qualidade para isso. Agora, é lógico que não queremos perder ninguém. Eu nunca escondi isso desde o início», vincou.

Quanto ao jogo deste domingo, frente ao Estoril, o treinador definiu como objetivo a conquista dos três pontos para a equipa ficar «mais tranquila» na tabela classificativa, mas antevê um «jogo difícil».

«Quando as coisas correm bem, as expectativas ficam ainda maiores e é importante ressalvar isso: o único e exclusivo objetivo que temos neste momento é garantir a manutenção. É para isso que trabalhamos. Foi para esse objetivo que me chamaram cá. O quando antes, melhor», declarou.

Evocando alguns «comentários sobre lugares europeus», Mário Silva reiterou que o plantel «trabalha diariamente» para garantir o «objetivo da manutenção».

Quanto ao Estoril, Mário Silva recorda que fez uma primeira volta do campeonato «fantástica» e que chega ao encontro nos Açores «numa forma confortável». «É uma equipa que gosta de ter bola e que joga bem, seja em casa, seja fora. Tem argumentos individuais e coletivos para criar dificuldades contra qualquer equipa que defronta e de certeza absoluta vai querer controlar o jogo, tal como nós também vamos querer», apontou ainda.