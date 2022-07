Bruno Vicintin, novo proprietário brasileiro do Santa Clara, explicou, em declarações partilhadas pela sua assessoria, que primeiro objetivo passa por «estabilizar» o clube na Liga, mas também fala num «projeto de grande investimento» que inclui a construção de um centro de treinos que permita ao clube açoriano apostar mais na formação.

No dia em que a imprensa brasileira diz que Victor Bobsin, médio do Grémio, está a caminho do Santa Clara, Vicintin, antigo vice-presidente do Cruzeiro, revelou a sua estratégia para investir no clube açoriano.

«Na questão do investimento, o clube já vem de duas boas campanhas e o primeiro objetivo é estabilizar o clube, porque apesar de ter tido bons resultados, fora de campo estava muito instável, até por não ter um dono maioritário, então esse é o principal objetivo», começou por referir o empresário.

Depois da estabilidade, Vicintin pretende apostar na formação. «E depois, claro, a gente tem um projeto grande de investimento na ilha, que é fazer um centro de treinamento, de trabalhar na formação, que é o DNA do que eu acredito no futebol», acrescentou.

Ainda de acordo com a assessoria do dirigente, Vicintin afastou-se das funções de empresário de jogadores para adquirir o Santa Clara. Este é, aliás, o segundo clube português administrado pela família Vicintin, uma vez que Ricardo, pai de Bruno, está à frente do Alverca, da Liga 3, desde dezembro de 2018.