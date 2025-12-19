Bruno Vicintin, presidente da SAD do Santa Clara, anunciou que o clube vai pedir a anulação da expulsão de Paulo Victor e avança que o clube também pediu os áudios do VAR relativos ao polémico penálti sobre Hjulmand, revelando ainda que recebeu a «informação extraoficial» de que a tecnologia das linhas de fora de jogo não terá funcionado.

O dirigente anuncia que o clube já avançou com três pedidos e o primeiro está relacionado com a expulsão de Paulo Victor, já perto do final do jogo, numa altura em que o Santa Clara vencia por 2-1. «Vamos pedir a anulação da expulsão do Paulo Victor para que ele possa participar na próxima partida. As imagens são claras que ele nem participa do lance e é assustador o VAR não ser chamado para revisão. Esperamos que a justiça seja feita e que não sejamos ainda mais prejudicados», refere.

O segundo pedido é relacionado com os áudios do VAR no lance do polémico penálti. O clube quer perceber os motivos que levaram o vídeoárbitro a inteferir no lance e também a «demora de mais de dez minutos de revisão».

O terceiro pedido está relacionado com as linhas de fora de jogo que, segundo revela o Santa Clara, não funcionaram. «Fomos informados extraoficialmente que a tecnologia não funcionou e que as linhas não foram apresentadas na transmissão. Esperemos que não seja verdade porque se tomar uma decisão por uma tecnologia que não foi apresentada pode até ser erro de direito e levar, na nossa opinião, à anulação da partida», destaca ainda.