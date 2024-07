O Santa Clara prossegue o estágio em Penafiel apenas com vitórias. Na manhã deste sábado, os açorianos triunfaram sobre o clube do concelho – o Penafiel – por 1-3. Numa primeira parte de toada única, o golo apenas surgiu em cima do intervalo, com MT a cruzar para Vinicius.

No segundo tempo, as substituições promovidas por Vasco Matos não «enfraqueceram» o domínio do Santa Clara, que duplicou a vantagem por Safira, após novo cruzamento, desta feita assinado por Varanda.

Aos 85m, Bruno Almeida ampliou a diferença no marcador, para 3-0, depois de deixar dois adversários para trás e rematar cruzado. Ainda assim, instantes antes do derradeiro apito, o Penafiel reduziu.

No final do encontro, o defesa Sidney Lima apontou ao entrosamento no plantel.

«É bom ganhar, mas, nesta fase, o mais importante é nos adaptarmos à forma de jogar em equipa. O nosso foco está em manter o bom ritmo que tínhamos na época passada. Os reforços, além de serem boas pessoas, chegaram a um plantel muito bom. A adaptação tem sido muito positiva», analisou.

Durante esta semana, os comandados de Vasco Matos triunfaram sobre o Sp. Braga B, por 4-1. Segue-se a visita ao Moreirense, na quinta-feira.