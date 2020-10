Thiago Santana, avançado do Santa Clara, marcou quatro golos nas primeiras quatro jornadas da Liga e, agora, quer voltar a marcar frente ao Sporting, no próximo sábado.

«Estou a trabalhar não só para fazer golo contra as equipas grandes como contra as outras também, porque são os mesmos três pontos. Penso que é isso o mais importante, mas espero fazer golo agora contra o Sporting», afirmou o avançado na antevisão no jogo da 5.ª jornada.

Apesar de salientar que o próximo jogo vai ser «complicado», Santana assinalou que a equipa orientada por Daniel Ramos vai procurar conquistar os três pontos. «Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas nós vamos fazer o nosso jogo e tentar buscar os três pontos», declarou.

O atleta enalteceu também a presença de público no estádio de São Miguel, apesar das restrições, destacando que os adeptos «são muito importantes» para a equipa açoriana.

A Liga e a Direção Regional da Saúde dos Açores autorizaram a presença de público até 10 por cento da lotação do recinto, no que se traduz em cerca de um milhar de adeptos.

A permissão de público no Estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

Na jornada passada, com o golo marcado frente ao Paços de Ferreira (derrota por 2-1), Thiago Santana tornou-se o melhor marcador de sempre do Santa Clara no primeiro escalão, com um total de 12 tentos.

«Significa muita coisa para mim, acho que no futebol temos de ter sempre um objetivo e o objetivo era chegar a esse patamar. Fico muito feliz de estar a fazer história no Santa Clara e espero continuar a fazer história no clube», afirmou ainda.