Vasco Matos encontra-se sem ligação a qualquer clube, mas foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O ex-técnico do Santa Clara foi suspenso por 60 dias e multado em 1,632 euros.

Isto devido à expulsão, por vermelho direto, sancionada ao treinador durante o Santa Clara-Estoril, bem como «comportamento discriminatório».

A decisão do CD diz, no entanto, que devem ser descontados 20 dias dessa sanção de 60 porque o arguido já cumpriu uma suspensão preventiva.

Foi depois desse jogo, que acabou em derrota para o Santa Clara por 4-2, que Vasco Matos saiu do comando técnico do clube açoriano, no fim de janeiro.