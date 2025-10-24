Vasco Matos: «A estabilidade é construída com vitórias»
Treinador do Santa Clara anteviu receção ao AVS na nona jornada da Liga
Treinador do Santa Clara anteviu receção ao AVS na nona jornada da Liga
O treinador do Santa Clara, Vasco Matos, sublinhou a vontade de retomar o caminho das vitórias na Liga. A equipa açoreana (13.ª) recebe o AVS, último classificado com um ponto, na tarde de sábado (18h de Portugal Continental).
Momento da equipa
«Sinto a equipa bem. Obviamente que a estabilidade é construída com vitórias e a equipa quer muito voltar às vitórias. O foco é continuar a trabalhar, a desenvolver o nosso jogo e as nossas ideias, tentando implementar desafios novos e é também isso que estamos a fazer.»
«Queremos muito estabilizar a equipa. A equipa tem trabalhado bem. Estamos à procura dessa mesma estabilidade e, naturalmente, com o trabalho que estamos a desenvolver, não tenho dúvidas nenhumas de que a vamos conseguir.»
Essencial melhorar a finalização
«Temos de melhorar. Com o caudal ofensivo que criámos e com as oportunidades de golo que temos, está-nos a faltar fazer o golo.»