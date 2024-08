Vasco Matos, treinador do Santa Clara, admitiu que o jogo com o Casa Pia, marcado para as 15h30 de sábado, vai ser difícil, mas deixou claro que a equipa açoriana quer «sempre ganhar» e «lutar pelos três pontos».

«Queremos sempre ganhar. Não sei o que é que vai acontecer no jogo. Neste momento, aquilo que está dentro de nós e aquilo que está dentro das nossas cabeças é lutar pelos três pontos. Só isso, mais nada», declarou o treinador na antevisão do embate da terceira jornada da Liga, marcado para Rio Maior.

Vasco Matos reconheceu, no entanto, que «vai ser um jogo difícil», uma vez que o adversário «ainda não somou pontos» e vai querer pontuar. «Vai ser uma equipa muito difícil e cabe-nos a nós contrariar isso, focando-nos no nosso trabalho, na evolução da nossa equipa», vincou, salientando que o adversário possui uma «boa equipa, que se está a estabilizar» na I Liga.

«É uma equipa que já vem com alguma base dos anos anteriores, que tem qualidade e vai querer somar os seus primeiros pontos. Por isso, esperamos um adversário forte e cabe-nos a nós contrariar isso», prosseguiu.

O treinador de 43 anos salientou que o Santa Clara pretende continuar a ser «uma equipa forte, extremamente ambiciosa, muito competitiva» e os seus jogadores estão «motivadíssimos» para o jogo deste sábado. «É o nosso trabalho. A equipa chegou onde queríamos chegar, que foi a este campeonato e agora é continuamos a evoluir, porque temos que ter noção daquilo que temos feito», destacou.

Apesar da motivação, Vasco matos admite que o trabalho já feito ainda não chega para as ambições individuais, coletivas e internas do clube açoriano: «Por isso, os desafios vão estar aí à porta, todos os dias, e nós temos que nos preparar. Estar a trabalhar neste clube é um motivo de orgulho para todos nós e de muita ambição», referiu.

Depois da derrota com o FC Porto (0-2), na jornada anterior, Vasco Matos admite que o conjunto açoriano tem que encarar os resultados «com normalidade», uma vez que a ambição não depende do adversário, mas sim da forma de estar em campo.

«O foco é em nós, todos, percebermos o que é que temos que fazer em campo. Temos que pôr toda a gente a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo. É isso que tem sido o nosso trabalho. E sentir a equipa confortável em campo, a perceber todos os momentos do jogo», referiu ainda o treinador dos bravos açorianos.