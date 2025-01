Vasco Matos aponta ao regresso aos triunfos na Liga. Na antevisão ao duelo com o Casa Pia, na 20.ª jornada, o treinador do Santa Clara exigiu humildade e foco.

«Temos de continuar a aperfeiçoar e a melhorar. Sabemos bem o que temos aqui dentro. Queremos voltar às vitórias. Estamos a fazer um grande trabalho e a fazer história no nosso clube», referiu.

O Santa Clara permanece no 5.º posto da Liga e, nas últimas jornadas, tem assistido à aproximação do Casa Pia (6.º).

«Todos os jogos são difíceis. Não olhamos os adversários pela classificação. Olhamos por aquilo que são as competências e as dinâmicas. É uma equipa com qualidade, que está a fazer um excelente campeonato», analisou.

Neste mercado de transferência, o Santa Clara contratou os extremos Gabriel Soto e Matheusinho, e viu sair o guarda-redes Andrés Mehring, Bruno Almeida e Safira.

O Santa Clara recebe o Casa Pia na tarde deste sábado (15h30 de Lisboa), num encontro com arbitragem de Miguel Nogueira e para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.