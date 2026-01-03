Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto em São Miguel. As duas equipas defrontam-se neste domingo a partir das 18h00 (menos uma hora nos Açores) para a 17.ª jornada da Liga:

«Foram semanas difíceis, mas felizmente conseguimos recuperar a energia e ter a equipa pronta para dar uma boa resposta. Acho que estamos prontos para o jogo e para aquilo que, como equipa, nos caracteriza. Temos de ter muita garra e muita alma. Essa energia tem de estar presente.»

Sobre o adversário

«Sabemos da força do FC Porto. Uma equipa com muita capacidade, muito física também. Uma equipa que pressiona muito o adversário. Obviamente que temos de ter capacidade para chegar rapidamente e tirar rapidamente a bola de zonas de pressão.»

«Nos últimos tempos, o FC Porto não tinha atitude competitiva que o caracterizava, mas este ano essa atitude está bem vincada. Depois, reforçou-se bem. É uma equipa com muita qualidade individual e um coletivo muito forte: tem uma das melhores defesas da Europa e e é uma equipa muito forte e que está a fazer um excelente campeonato.»

«Vamos tentar fazer o nosso jogo e ganhar. É isso que nos caracteriza. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa que está a fazer uma excelente campanha. Mas nós temos de fazer o nosso trabalho. Queremos muito ganhar este jogo.»