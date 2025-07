Vasco Matos, treinador do Santa Clara, considera que a equipa açoriana vai ter de estar «no limite» das suas capacidades para vencer os croatas do Varazdin, esta quinta-feira, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.

«Temos de estar no nosso limite porque acredito que o jogo vai ser decidido nos detalhes. Nós temos de estar preparados para isso», destaco o técnico na conferência de imprensa de antevisão ao jogo que está marcado para o terreno do Varazdin, na Croácia.

Vasco Matos elogiou o adversário, que terminou em quarto na última edição da liga croata, alertando para uma equipa que «disputa todos os lances com muita intensidade».

«Um jogo difícil contra uma equipa que fez um excelente campeonato, como nós também fizemos na época anterior. É uma equipa com uma identidade bem definida, muito competitiva, muito intensa e muito forte fisicamente», realçou.

O treinador sublinhou que o Santa Clara «treina e joga sempre para ganhar» e mostrou-se confiante de que o conjunto açoriano, quinto classificado da Liga 2024/25, está preparado para a eliminatória europeia. «Dentro desta casa jogamos sempre com muita ambição e com muita coragem. Treinámos e jogamos sempre para ganhar», vincou.

Realçando a ambição da equipa em chegar à fase de liga na competição, Vasco Matos destacou, contudo, que os açorianos vão encarar a prova «jogo a jogo».

«Temos a nossa ambição. Vai ser jogo a jogo. Com calma. Com inteligência. Percebendo, claramente, que é um caminho longo e temos de nos preparar diariamente para esse caminho», insistiu.

Vasco Matos disse ter a «consciência» do trabalho realizado pelo Santa Clara nas últimas duas épocas sob o seu comando [subida de divisão e melhor classificação de sempre na Liga], mas apelou a uma «ambição controlada».

«Aquilo que fizemos nos últimos dois anos foi, de facto, histórico. Todos os recordes que batemos. O trabalho dos nossos jogadores foi extraordinário. Sabemos que vai ser uma época nova. Temos a nossa ambição, mas temos de ter os pés bem assentes no chão. Uma ambição controlada», declarou.

Gabriel Batista: »Somos um grupo muito unido e aguerrido»

O guarda-redes Gabriel Batista, também em conferência de imprensa, destacou a qualidade do Varazdin quando joga em casa, prevendo um «jogo bem difícil», mas mostrando-se confiante na capacidade do Santa Clara para fazer frente à formação croata.

«Somos um grupo muito unido. Um grupo muito aguerrido. Somos uma equipa muito competitiva. Acho que amanhã [na quinta-feira] o que se pode esperar da equipa é isso: muita competitividade e muita entrega na busca do resultado», afirmou o capitão dos açorianos.

O Santa Clara vai jogar no Estádio Verteks na primeira mão desta pré-eliminatória, num jogo que vai contar com arbitragem do suíço Luca Cibelli e que tem início marcado para as 19h00 de quinta-feira.