Vasco Matos, treinador do Santa Clara, em declarações após o empate na Irlanda com o Shamrock Rovers e consequente eliminação da equipa açoriana na Liga Conferência:

Sobre o jogo

«Fizemos um grande jogo num ambiente extremamente difícil. Demos uma grande resposta. Falámos disso na antevisão, da coragem que a equipa tinha de ter e a equipa hoje foi, sem dúvida, [corajosa] como foi ao longo destas eliminatórias. Acho que fizemos um excelente trabalho. Infelizmente, não conseguimos chegar à fase de liga.

Hoje o resultado é claramente injusto. O guarda-redes acaba por fazer uma excelente exibição. Lembro-me de três ou quatro situações claras de golo, mas faz parte. É crescimento para nós. Há dois anos estávamos na segunda divisão. O plantel é quase todo o da segunda divisão. Estamos orgulhosos. Obviamente queríamos mais, mas temos de seguir em frente. Não adianta agora estar-nos a lamentar.»

O futuro

«Temos de estar preparados para um ano de grandes desafios. Nós vamos ter uma equipa pronta para continuar a dar grandes respostas. Hoje demos uma grande resposta, de caráter e de valores fortes que estão aqui construídos. Este grupo sai daqui fortalecido e preparado para o grande objetivo que é o campeonato.»