Na antevisão ao jogo frente ao Estoril, Vasco Matos acredita que os açorianos vão ser capazes de recuperar do mau momento que vivem na Liga, após somarem seis derrotas consecutivas. O treinador do Santa Clara destacou a qualidade do Estoril e o papel que Gonçalo Paciência pode ter no plantel.

Crença no trabalho realizado

«Sabemos o nosso momento. Também sabemos o que temos vindo a fazer em campo. Acreditamos muito no nosso trabalho. Isso é um sentimento que nós, diariamente, temos: a equipa acredita claramente naquilo que estamos a fazer.»

Cenário expectável numa temporada difícil

«Juntos vamos inverter isso e voltar aos resultados. Sabíamos que ia ser um ano difícil. Falamos muito sobre isso. A mim não me causa surpresa. Acho que poderíamos e deveríamos ter aqui mais três ou quatro pontos, mas, para mim, não me causa muita estranheza este cenário.»

Dar um passo atrás para dar dois à frente

«Vimos de dois anos muito fortes. As expectativas estavam muito elevadas. Se calhar, também temos de olhar internamente e perceber o nosso momento de construção e planeamento. São coisas que nos fazem aprender e crescer.»

Qualidade do Estoril

«Sabemos o que temos de melhorar. Estamos a trabalhar muito nesse sentido, no detalhe. Vamos apanhar um adversário com qualidade. Está num momento muito bom, com jogadores com muita capacidade individual. Temos de estar muito alerta.»

Importância da chegada de Gonçalo Paciência

«Ainda está a conhecer a identidade da equipa na integração dele, mas acreditamos que nos pode vir ajudar.»