Vasco Matos, treinador do Santa Clara, promete uma «equipa no limite» para vencer, no sábado, em Moreira de Cónegos. Apesar de tudo, na antevisão à partida da 19.ª jornada da Liga, o líder dos açorianos elogia a temporada que o adversário está a protagonizar.

Vais ser um Santa Clara na máxima força

«Só assim podemos competir com o Moreirense, temos de ser muito competitivos, e só com muita união, com muita garra e vontade de vencer é que podemos sair de Moreira com os três pontos».

O que tem faltado ao Santa Clara

«Obviamente que sabemos que a classificação não é a que queríamos. Mas sabemos bem o caminho, esta equipa já provou que em momentos difíceis sabe reagir. Sinto a equipa consistente, sinto a equipa competitiva, agora claramente no capítulo da eficácia, no último terço temos de meter a bola dentro da baliza, é isso que nos está a faltar e acreditamos muito que vai acontecer e é com essa energia que vamos para o jogo.»

Pontos fortes do Moreirense

«É um adversário que está a fazer uma época muito competente, com qualidade, com uma ideia de jogo bem definida e obviamente esperamos um jogo difícil.»