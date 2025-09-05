Vasco Matos, treinador do Santa Clara, antevê o duelo com o Estoril, em atraso da terceira jornada da Liga e que está agendado para o próximo sábado (20h30), no Estádio Coimbra da Mota:

Antevisão ao jogo com o Estoril

«Esperamos um jogo difícil contra uma boa equipa, com qualidade individual e coletiva e um treinador com capacidade. Mas sinto a equipa a crescer, sinto a equipa preparada. Acho que vamos dar uma boa resposta».

Santa Clara a crescer com o passar dos jogos

«Os jogos na Liga são muito competitivos. Obviamente no pormenor, detalhe, rigor e na nossa organização, temos vindo a melhorar. Temos vindo a crescer como equipa. É nisto que a gente se foca: é naquilo que controlamos. O sucesso, aqui dentro, está bem presente no dia a dia. Obviamente, temos de olhar para as coisas e querer melhorar. Eu acredito muito nesta equipa».

Ainda à procura do primeiro golo

«Vai acontecer, naturalmente. Já fizemos três golos este ano [frente ao Larne] e dois [ao Varazdin]. Sinceramente, é uma coisa que não me preocupa. Temos muita coisa construída».

Confiança no processo

«Por muito que não seja percetível, aqui dentro as pessoas sentem o sucesso que está a ser alimentado outra vez. O sucesso nem sempre significa ficar em primeiro ou em segundo».