Vasco Matos, treinador do Santa Clara, quer uma equipa «muito disciplinada», esta sexta-feira, frente ao Gil Vicente, alertando que os açorianos só poderão vencer o jogo 9.ª jornada da Liga se estiverem na «máxima concentração».

«Esperamos um adversário difícil. Só um Santa Clara na máxima concentração, com grande rigor, muito disciplinado em campo, pode competir com este Gil Vicente. É por aí que vamos. Temos de ser a equipa que temos vindo a ser até agora. Com ambição grande», destacou o treinador na antevisão do jogo marcado para o Estádio de São Miguel.

O líder dos açorianos lembrou que o Gil Vicente vem de duas vitórias consecutivas frente ao Belenenses, para a Taça de Portugal (2-0), e Estrela da Amadora (3-0).

«O Gil Vicente vem de duas vitórias seguidas. Só perdeu com os dois grandes [Benfica e FC Porto]. É uma equipa competente, com bons jogadores, individualmente com muita qualidade e coletivamente também me parece que se estão a encontrar», salientou.

Vasco Matos realçou que o próximo adversário é «equipa muito organizada» que está «sempre bem posicionada em campo», além de ser uma formação «muito experimentada na I Liga».

Vasco Matos defendeu que o Santa Clara «não pode olhar para a classificação» e tem de se apresentar na próxima partida num «nível muito alto». «Temos de ser uma equipa inteligente. Temos de perceber bem os momentos do jogo e ter paciência - e isso não é sinónimo de lentidão», sublinhou.

Na antevisão, o treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, considerou que o relvado do Estádio de São Miguel «não é considerado dos melhores da I Liga» e também por isso reconheceu que os seus atletas terão de ser ‘mentalmente fortes» para lidar com essa adversidade. Vasco Matos desvalorizou a posição do adversário sobre o estado do relvado. «Obviamente que queremos jogar sempre nos melhores campos, mas sinceramente até acho que o campo está em bom estado», referiu.

O Santa Clara-Gil Vicente está agendado para as 19h45 locais (20h45 em Lisboa e vai ter arbitragem de Anzhony Rodrigues (AF Madeira).