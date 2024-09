No rescaldo à derrota na Luz (4-1), Vasco Matos, treinador do Santa Clara, falou à flash da BTV.

«Entrámos bem no jogo, como preparado, no primeiro lance conseguimos a vantagem. Há um momento que dita o decorrer da partida. No primeiro golo do Benfica houve uma falta clara e influenciou o resultado. Depois, o Benfica faz o 2-1 e, antes do intervalo, tivemos uma bola ao poste. Foi uma primeira parte positiva. O Benfica mostrou ânimo, mas o Santa Clara soube responder.»

«O terceiro golo tirou-nos do jogo. Ainda assim, tentámos pressionar alto. Os meus jogadores quiseram desfrutar do encontro. Parabéns aos nossos jogadores, o nosso trabalho continua e a vitória do Benfica é justa. Seguimos o nosso campeonato com serenidade.»

«Nós é que surpreendemos o Benfica. Na primeira parte, quando o Bruno Lage chama os jogadores ao banco, viu-se que estava surpreendido. Sinceramente, o Benfica não nos surpreendeu. Sabíamos da qualidade individual, em termos táticos não nos surpreenderam.»

«A vitória do Benfica é justa, mas há momentos que marcam o jogo. Levantar a cabeça e para a semana há mais.»