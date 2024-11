O golo solitário de Ricardinho, ao minuto 80, garantiu o triunfo do Santa Clara na receção ao Vitória de Guimarães. Na tarde deste domingo, na 11.ª ronda da Liga, os açorianos resistiram ao elevado ritmo da partida.

Na reta final, os comandados de Vasco Matos até poderiam duplicar a vantagem, mas Vinicius Lopes desperdiçou um penálti.

Já depois do apito final, Tiago Silva viu o cartão vermelho, por protestos.

Assim, o Santa Clara «descola» do Vitória de Guimarães, subindo ao quarto lugar da Liga, com 21 pontos. Por sua vez, os «Conquistadores» são sextos, com 18 pontos.