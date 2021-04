Declarações do jogador do Santa Clara, Lincoln, na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (2-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Fotocópia do jogo com o Sporting em Alvalade, com um golo sofrido nos últimos minutos?] «Saímos um pouco frustrados, trabalhámos bem dentro do campo, soubemos sofrer, mas jogámos bem contra uma equipa muito boa. Temos de sair de cabeça erguida, jogámos contra uma grande equipa e jogámos de igual para igual. Levantar a cabeça e continuar a trabalhar.

«O trabalho está a ser bem feito, realço o que temos feito. Jogámos de igual para igual com o FC Porto, como já tínhamos feito em Alvalade, e temos de ser valorizados por isso.

[Objetivo é bater recorde de pontos do clube?] O nosso objetivo principal é a permanência, mas claro que se conseguirmos isso podemos pensar um pouco mais para cima.»