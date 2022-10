Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na flash interview à Sport tv, após a derrota em casa por 2-1, frente ao Sporting:

«Falei de forma sincera publicamente, porque já o tinha feito com os jogadores e face a todas as dificuldades... tínhamos dois defesas disponíveis, jogámos com jogadores adaptados, foi uma semana difícil para nós. Tenho de reconhecer e disse no balneário que os jogadores deram tudo e não podemos pedir mais. Dei os parabéns por uma derrota, o que nunca faço. Não somámos pontos nem subimos na tabela, que era o que desejávamos. Sabíamos que era uma tarefa árdua e principalmente pelas condicionantes que tivemos. Baixámos o bloco estrategicamente na primeira parte, às vezes os adeptos não entendem, mas temos de ser frios enquanto treinadores. A estratégia passou por tirar profundidade ao Sporting, que é muito perigoso nisso, e explorar os corredores laterais, era onde o Sporting tinha alguma debilidade na transição defensiva. Na segunda parte, quisemos subir um pouco mais, mas continuámos na mesma organização e conseguimos criar vários problemas ao Sporting. O Adán ser melhor em campo é sinónimo de algo. Mérito do Adán, tanto se falou dele e conseguiu segurar a vitória do Sporting. Nós temos de seguir em frente, levantar a cabeça, isto não deu mais do que uma exibição bem conseguida. Estrategicamente foi um plano bem elaborado e interpretado. Deixar também uma nota ao Ruben [Amorim], agradecer as palavras de reconhecimento em relação à equipa do Santa Clara, foi pelo que sentiu em campo. É um excelente treinador, está a fazer uma excelente carreira e vai ser um dos grandes treinadores a nível mundial pelo que conheço dele e partilhei com ele. Desejo-lhe as maiores felicidades.»