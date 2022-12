O treinador do Santa Clara, Mário Silva, foi suspenso dez dias e multado em 1.580 euros na sequência do jogo com a UD Oliveirense, na terça-feira, nos Açores, para a fase de grupos da Taça da Liga.

Em causa, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), está o facto de Mário Silva ter utilizado «gestos e linguagem ofensiva, gritando várias vezes: “É canto, é canto, nunca vês nada”».

«Após ter sido expulso, gritou de forma agressiva: “És um filho da p***! És um filo da p***” És um filho da p***! E uns segundos depois foi de forma agressiva junto do árbitro assistente número um, gritando: “Se fosse nos grandes borravas-te todo”», lê-se no mapa de castigos, de acordo com o relatado no relatório do árbitro.

O CD da FPF levou, contudo, em conta, o pedido de desculpas e arrependimento demonstrado por Mário Silva após o fim do jogo, como atenuante à punição.

Santa Clara e Oliveirense empataram a uma bola.

Mário Silva vai falhar, assim, o Feirense-Santa Clara, agendado para a próxima quinta-feira, dia 8.