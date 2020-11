Thiago Santana foi eleito o melhor avançado da Liga nos meses de setembro e outubro.

O jogador brasileiro do Santa Clara obteve 45,6 por cento dos votos dos treinadores dos clubes do principal escalão do futebol português e superou o benfiquista Darwin (15,2) e Rodrigo Pinho, avançado do Marítimo que obteve 9,6 por cento dos votos.

Thiago Santana é apenas superado pelo sportinguista Pedro Gonçalves na lista dos melhores marcadores da Liga e apontou seis dos sete golos do Santa Clara na prova, cinco deles em setembro e outubro.