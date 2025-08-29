Eduardo Ageu reforçou o meio-campo dos escoceses do Hearts, com contrato até junho de 2029 a troco de dois milhões de euros por 70 por cento do passe. Vinculado ao Santa Clara desde 2022, o médio brasileiro de 23 anos estava por colocar no mercado.

Na última época representou o Alverca, com sete golos e quatro assistências em 30 jogos. Antes, pelos açorianos, na época de II Liga, acumulou 12 jogos, sem qualquer golo e assistência.

Quando chegou aos Açores, proveniente do Cruzeiro, Eduardo Ageu foi emprestado à BSAD.

AO MINUTO: siga as principais movimentações no mercado de transferências.