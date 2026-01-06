OFICIAL: Gustavo Klismahn regressa ao Santa Clara
Médio brasileiro esteve emprestado aos japoneses do Vissel Kobe
Gustavo Klismahn está de regresso ao Santa Clara, uma vez terminado o período de empréstimo aos japoneses do Vissel Kobe. O médio de 26 anos apenas disputou 17 partidas, a última a 22 de outubro.
Vinculado aos açorianos desde 2024, quando deixou definitivamente o Portimonense, Klismahn também representou o Estoril e o Alverca, entre 2018 e 2022.
«Regresso ao Santa Clara, mas sou muito grato por tudo que vivi em Kobe. Jamais vos esquecerei», disse o médio brasileiro.
Depois de conquistar o campeonato e a Taça em 2024, o Vissel Kobe terminou no quinto lugar e sem títulos. Em todo o caso, disputa a fase de grupos da Champions da Ásia, liderando o Grupo B.
Quanto ao Santa Clara, os açorianos procuram retomar a via das vitórias no domingo (15h30), na visita ao Nacional, em encontro da 16.ª jornada. Os comandados de Vasco Matos ocupam o 14.º lugar, com 16 pontos, dois de vantagem sobre a zona de despromoção.
【期限付き移籍満了のお知らせ】— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 6, 2026
CDサンタ・クララより期限付き移籍をしておりましたMFグスタボ クリスマン選手が、2025シーズンをもって期限付き移籍期間が満了となることに決まりました。
🗣️クリスマン選手コメント:… pic.twitter.com/50qJ2NaKdc