Gustavo Klismahn está de regresso ao Santa Clara, uma vez terminado o período de empréstimo aos japoneses do Vissel Kobe. O médio de 26 anos apenas disputou 17 partidas, a última a 22 de outubro.

Vinculado aos açorianos desde 2024, quando deixou definitivamente o Portimonense, Klismahn também representou o Estoril e o Alverca, entre 2018 e 2022.

«Regresso ao Santa Clara, mas sou muito grato por tudo que vivi em Kobe. Jamais vos esquecerei», disse o médio brasileiro.

Depois de conquistar o campeonato e a Taça em 2024, o Vissel Kobe terminou no quinto lugar e sem títulos. Em todo o caso, disputa a fase de grupos da Champions da Ásia, liderando o Grupo B.

Quanto ao Santa Clara, os açorianos procuram retomar a via das vitórias no domingo (15h30), na visita ao Nacional, em encontro da 16.ª jornada. Os comandados de Vasco Matos ocupam o 14.º lugar, com 16 pontos, dois de vantagem sobre a zona de despromoção.