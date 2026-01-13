Ao fim de 13 jogos, cinco dos quais a titular, Luquinhas deixa o Santa Clara e regressa à Polónia, vestindo as cores de Radomiak Radom, clube orientado por Gonçalo Feio. Contratado no verão a custo zero – depois de passagens por Legia Varsóvia, Fortaleza, New York Red Bulls, Desp. Aves, Benfica B e Vilafranquense – apenas assinou uma assistência.

Assim, o extremo brasileiro, de 29 anos, assina até junho de 2027 e junta-se aos defesas Ouattara (ex-U. Leiria) e João Pedro (ex-Rio Ave), aos médio Romário Baró (ex-FC Porto) e Ibrahima Camará (ex-Boavista), e aos avançados Maurides (ex-Belenenses), Vasco Lopes (ex-AVS) e Capita (ex-Estrela da Amadora).

O Radomiak Radom de Gonçalo Feio ocupa o sétimo lugar do campeonato polaco, a quatro pontos dos líderes Wisla Plock e Górnik Zabrze.

