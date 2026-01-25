OFICIAL: Santa Clara volta a emprestar Matheusinho
Extremo vai continuar no Brasil, mas cai para a segunda divisão
Extremo vai continuar no Brasil, mas cai para a segunda divisão
O Santa Clara voltou a emprestar o extremo Matheusinho, desta feita ao Ceará – recém-despromovido à segunda divisão brasileira – e até ao final do ano. O brasileiro de 27 anos está vinculado aos açorianos desde 2024, mas apenas fez nove jogos em Portugal. Na última época, o avançado acumulou 25 jogos pelo Sport Recife, com dois golos e quatro assistências.
Formado no América Mineiro, Matheusinho passou por Israel e chegou ao Santa Clara proveniente do Criciúma.
Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.
MATHEUSINHO É DO VOZÃO! ⚫⚪✍— Ceará Sporting Club (@CearaSC) January 25, 2026
O atleta, que atua como meio-campista e como atacante, chega ao Ceará por empréstimo até o fim de 2026.
Vamos juntos! 🏁
🔗 Saiba mais em https://t.co/arvCEdCw5E#CearáSC pic.twitter.com/bgMX4MSw5p