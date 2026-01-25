O Santa Clara voltou a emprestar o extremo Matheusinho, desta feita ao Ceará – recém-despromovido à segunda divisão brasileira – e até ao final do ano. O brasileiro de 27 anos está vinculado aos açorianos desde 2024, mas apenas fez nove jogos em Portugal. Na última época, o avançado acumulou 25 jogos pelo Sport Recife, com dois golos e quatro assistências.

Formado no América Mineiro, Matheusinho passou por Israel e chegou ao Santa Clara proveniente do Criciúma.

