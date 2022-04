Na antevisão à visita ao FC Porto, o avançado Mohammad Mohebi assumiu que o Santa Clara tem pela frente uma tarefa difícil.

«Sabemos que o FC Porto é um grande clube em Portugal e também na Europa e também sabemos que este vai ser um jogo difícil. Eles vão para o jogo para lutar pelos três pontos e nós também», disse em conferência de imprensa.

Apesar das diferenças entre os dois clubes, o atacante vincou que os insulares querem deixar marca no estádio do Dragão e lembrou a vitória por 3-1, sobre os dragões, a contar para a Taça da Liga.

«Confiamos na nossa qualidade. Queremos mostrar a nossa qualidade e fazer um bom jogo lá», reforçou.

«A vitória anterior] dá-nos confiança. Esta temporada nós temos dois jogos frente ao FC Porto. Um para a Allianz Cup [Taça da Liga], outro para a Liga. Uma vitória e uma derrota. O terceiro jogo vamos ver», acrescentou.

O iraniano disse ainda que a equipa está «a trabalhar arduamente esta semana», para preparar um encontro «especial», onde vai encontrar o compatriota Taremi, um dos «melhores amigos» que tem em Portugal.

Com mais dois anos de contrato com o Santa Clara, Mohebi diz «não ser possível definir o futuro», pois no futebol «existem muitas mudanças», mas expressou a vontade em marcar presença no mundial do Qatar.

«Penso que o maior sonho para todos os jogadores de futebol é estar no mundial e para mim também é. Vim para cá [Santa Clara] para melhorar e também para ir para o Mundial. Trabalho no duro diariamente por esse objetivo.»

O Santa Clara defronta o FC Porto, na próxima segunda-feira, a partir das 20h15, em jogo da 28.ª jornada da Liga.