Morita é a grande ausência no onze do Santa Clara para o jogo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão.

Depois de representar a seleção do Japão, o médio apresentou-se ao trabalho na equipa dos Açores e evidenciou desconforto num pé.

O problema físico não seria totalmente impeditivo da utilização do jogador, mas Mário Silva optou por não arriscar um problema de maior gravidade.

O Santa Clara está igualmente privado de Anderson Carvalho, devido a castigo, e de Cryzan, que está de saída para o futebol chinês.