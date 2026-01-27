MT, defesa do Santa Clara, foi operado após sofrer uma rotura do ligamento cruzado anterior. O brasileiro de 24 anos deverá falhar o resto da temporada.

A informação foi confirmada pelo Sindicato de Jogadores, que deixou uma mensagem de apoio ao atleta. «Desejamos uma plena recuperação e total restabelecimento ao jogador dos açorianos», escreveu a entidade.

Cumprindo a quarta temporada pelo Santa Clara, MT somou um golo em 19 jogos na presente época. É, assim, baixa de peso para a defesa de Vasco Matos.