Ninguém terá saído hoje, da Choupana, de expetativas defraudadas. Pelo menos, no que à qualidade do jogo diz respeito.

Muitas vezes, o cartaz até promete, mas o espetáculo dececiona: não foi o caso deste Nacional – Santa Clara, clássico das ilhas, jogo de equipas que têm um mar a separá-las, mas a insularidade como ponto de conexão.

Teve mesmo de tudo esse clássico de que lhe falei: muitos golos, incerteza, excelentes exibições. Acima de tudo: emoção, motor-maior do futebol.

Para o adepto, claro, conta, acima de tudo, o resultado; para o fã de futebol, não só. Vamos ao filme do jogo que terminou 3-3.

Na verdade, aos 15 minutos tudo parecia quase decidido (ah, a ingenuidade!). O Santa Clara entrou mandão, perante um Nacional que jogava a medo. O primeiro golo surgiu logo aos 4m, numa falha de Zé Vitor que perdeu a bola em zona proibida e permitiu que Vinicius ficasse só com o guarda-redes do Nacional pela frente.

Daí a pouco, novo golo para o Santa Clara, num remate fortíssimo de PV que apanhou a recarga de uma bola que tinha batido na barra.

O Nacional era, por esta altura, uma equipa perdida em campo; foi então que, como se pede a qualquer líder, apareceu o melhor jogador da equipa para comandar as tropas.

Chuchu Ramírez é o goleador-mor da equipa de Tiago Margarido e começou a redesenhar a esperança madeirense ao minuto 22, num grande remate à meia-volta que só parou no fundo das redes.

O mesmo Chuchu conquistaria, daí a pouco tempo, um penálti que o mesmo converteu com classe. Num ápice, tudo mudou.

A segunda parte prometia – e não desiludiu. O Nacional aproveitou o ímpeto trazido ainda no primeiro tempo para consumar a reviravolta. Por quem? Chuchu Ramírez, claro, que, aos 49 minutos, apontou o hat-trick.

A expressão de alegria de Tiago Margarido, após o 3-2, era sintomática do feito que o Nacional tinha alcançado: de uma derrota que parecia iminente, a equipa estava prestes a alcançar uma vitória importantíssima.

Ela esteve mesmo quase a acontecer, mas a emoção de qualquer clássico ainda guardava uma surpresa. No último minuto, após um canto, Elias fez o empate. Foi o corolário da reação à remontada que o Santa Clara conseguiu esboçar.

No final, não foram felizes nem açorianos, nem madeirenses. Resta-lhes, a ambos, a beleza das duas ilhas, tão bem imortalizada num poema de Fernando Pessoa.

Bem sei que há ilhas lá ao sul de tudo

Onde há paisagens que não pode haver.

Tão belas que são como que o veludo

Do tecido que o mundo pode ser.

A FIGURA: Chuchu Ramírez

É daqueles jogos em que não há dúvidas algumas: Chuchu Ramírez foi a figura da partida, ao apontar os três golos da vitória do Nacional. E que também não haja dúvidas de que o ponta de lança venezuelano é o melhor jogador da equipa madeirense, tal como comprova o facto de já ter 12 golos apontados no campeonato. Não foi muito feliz em Guimarães, na época passada, mas o regresso ao Nacional fez-lhe bem.

O MOMENTO: Elias ainda tinha uma palavra a dizer (90+6m)

O Nacional tinha conseguido a reviravolta no início da segunda parte, com o hat-trick de Chuchu Ramírez. O equipa madeirense aguentou bem a vantagem, parecia que tinha a vitória na mão, mas, no último lance da partida, Elias Manoel - que tinha entrado a meio do segundo tempo - fez o empate para o Santa Clara.

POSITIVO: Um clássico, como deve ser

Tal como se escreveu no início desta crónica, o clássico das ilhas entre Nacional e Santa Clara foi um belo jogo, com muitos golos e verdadeiramente bem disputado. Estão de parabéns as duas equipas que não estão a fazer um campeonato por aí além.