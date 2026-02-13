Petit, treinador do Santa Clara, comenta, na flash interview da Sport TV, a exibição da sua equipa frente ao Benfica num jogo que os açorianos perderam por 2-1 para a 22.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Estamos a crescer como equipa, com uma ideia diferente. Foi um jogo difícil contra uma equipa que ainda não perdeu no campeonato, mas não abdicámos dos nossos princípios. O Benfica, na primeira parte, fez os dois golos em dois lances dos quais falámos, e corrigimos, no intervalo. Melhorámos na segunda parte, tivemos o controlo, mas foi um jogo sem muitas oportunidades. O nosso guarda-redes fez uma defesa na primeira parte, ao Rafa, e na segunda penso que não fez nenhuma. Queríamos outro resultado, mas estamos a dar passos em frente naquilo que é a nossa ideia. Vamos trabalhar na próxima semana para chegarmos a Alverca e ganhar.»

Estado do relvado

«Ainda esta semana, não treinámos aqui para poupar o relvado, para estar nas melhores condições (para o jogo com o Benfica). Resta-me trabalhar os jogadores no centro de treinos novo. Mas também queremos jogar. Viu-se uma equipa, na segunda parte, a tomar o controlo do jogo e a tentar criar situações. Podíamos ter tido outro critério no último terço, não o conseguimos. O Benfica também mudou em termos defensivos e não permite muitas oportunidades. O Benfica fez o resultado na primeira parte. Na segunda tentámos mudar com a entrada do “menino” Fernando. O Gonçalo (Paciência) ainda não tem ritmo para os 90 minutos, mas é um jogador que nos vai dar muito. Os jogadores que entraram tentaram ajudar, mas foi um jogo sem muitas oportunidades.»

Satisfeito com opções ofensivas do plantel?

«Temos o Gonçalo (Paciência), o Elias, que também já começou a treinar connosco. São jogadores diferentes. Depois, pelo que analisámos no Cruzeiro, o “menino” Fernando é um jogador explosivo e atrevido. Estamos satisfeitos com os três da frente.»