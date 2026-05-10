Petit, treinador do Santa Clara, sublinhou a vontade de vencer o Nacional, adversário da 33.ª jornada da Liga, e deixar uma «boa imagem» no último jogo do campeonato em casa. O encontro está marcado para esta segunda-feira, às 20h15.

Deixar uma boa imagem no último jogo em casa

«É o último jogo na nossa casa, onde queremos que os nossos adeptos possam comparecer para nos apoiar. Esperamos que o tempo assim o ajude. Mas a motivação é acabar bem a época. A última imagem é a que fica.»

Mesmo com a manutenção garantida, o objetivo é vencer

«Queremos trabalhar para os três pontos, respeitando o adversário que também ainda tem objetivos para cumprir. Vamos estar preparados para amanhã [segunda-feira] fazermos um bom jogo e conseguir acabar bem a época na nossa casa com os três pontos.»

Marco importante na carreira de treinador

«É um marco que fica na nossa carreira. É claro que não sonhava estar como treinador, não era aquilo que eu queria, mas depois de acabar a carreira como jogador e começar como treinador - ainda fiz seis meses de jogador-treinador - começou o bichinho por essa nova função de treinador. É um marco histórico. São 300 jogos.»